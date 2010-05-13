Трейдер: украинский рынок акций сегодня открылся в зеленой зоне

Украинский рынок акций сегодня открылся в зеленой зоне, чему способствовал позитивный внешний фон с мировых площадок.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее словам, европейские и азиатские рынки торгуются сегодня в неуверенном плюсе, продолжая отыгрывать падение предыдущих дней. Американские рынки закрылись накануне в зеленой зоне. Индекс Украинской биржи, следуя общей динамике, с утра также добавил около 1%, однако по состоянию на 12:00 скатился в минус (-0,72%). Большинство бумаг индексной корзины потеряли 1-1,5%. Рост демонстрируют акции «Райффайзен банка Аваль», которые поднялись на +0,39%, в то время как акции «Укрсоцбанка» добавили 0,22%.

Трейдер отметила, что сегодня во второй половине дня игроки фондового рынка ожидают выхода данных по рынку труда в США, а также информации по изменению импортных цен.