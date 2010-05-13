Эксперт: мировые фондовые рынки продолжают рост

Фондовые рынки во всем мире продолжают рост на снижении суверенных рисков в Европе.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Он отметил, что после принятия решения о создании стабилизационного фонда экстренной помощи странам ЕС с острыми бюджетными проблемами суверенные риски снизились в разы, что привело к стабилизации евро на уровне 1,26 долл./евро. По мнению стратега, снижение суверенных рисков в Европе позволило инвесторам сфокусировать свое внимание на позитивных изменениях в мировой экономике. Он подчеркнул, что в США и Европе выходит отличная макростатистика, корпоративные прибыли также радуют инвесторов.

Как сообщил К.ЛИТВИН, по итогам торгов в среду, 12 мая, индекс S&P 500 прибавил 1,4% до 1172 пунктов, индекс DJIA вырос на 1,4% до 10897 пунктов, индекс DJ Stoxx 600 тподнялся 1,4%, закрывшись на уровне 256 пунктов. За последние 3 дня индексы S&P 500 и DAX отыграли большую часть потерь. «В связи с этим активным игрокам нужно начинать снижать риски из-за приближения сильного уровня сопротивления как в Европе, так и в США. Индексу S&P 500 будет тяжело пройти сопротивление на уровне 1200 пунктов», - считает стратег.