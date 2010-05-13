Индекс ПФТС сегодня вырос на 0,50%

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 13 мая, повысился на 0,50% – до 880,53 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 789 млн. 324 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 1,70% – до 2203,97 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 108 млн. 860 тыс. грн.