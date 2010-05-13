Индекс ПФТС сегодня вырос на 0,50%
17:52, 13 мая 2010Фондовый рынок
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Украинской биржи – снизился на 1,70%
Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 13 мая, повысился на 0,50% – до 880,53 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 789 млн. 324 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 1,70% – до 2203,97 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 108 млн. 860 тыс. грн.
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