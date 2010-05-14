Трейдер: украинский фондовый рынок сегодня снижается

Украинский рынок акций сегодня снижается вслед за мировыми фондовыми площадками.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

Она отметила, что по состоянию на 12:00 индекс Украинской биржи потерял 2,38%. Все бумаги индексной корзины торгуются в красной зоне. Снижение в среднем составляет около 2-3%.

По информации трейдера, европейские рынки сегодня также торгуются в красной зоне из-за возобновления опасений относительно финансовых проблем ряда стран еврозоны. Американские рынки закрылись накануне в минусе из-за выхода слабой корпоративной отчетности и новостей о начале расследования американскими регуляторами деятельности ряда банков.