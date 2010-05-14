Минфин 18 мая проведет аукцион по размещению ОВГЗ

Министерство финансов Украины 18 мая т.г. проведет размещение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в сообщении Минфина, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, к размещению будут предложены бумаги со сроком погашения 18 мая 2011 года, 17 июля 2013 года, 27 марта 2013 года и 28 января 2015 года.

Средства, полученные от продажи ОВГЗ со сроком погашения 17 июля 2013 г., будут направлены в Стабилизационный фонд для финансирования мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Как сообщалось, по информации Нацбанка, по результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в Государственный бюджет Украины в апреле т.г. поступили средства на общую сумму 4,426 млрд. грн. (с начала года – 18,067 млрд. грн.).

Всего с начала 2010 года Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом бумаг, выпущенных с целью докапитализации) на общую сумму 24,457 млрд. грн. В апреле выпуск ОВГЗ с целью докапитализации не осуществлялся.