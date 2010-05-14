Украинские фондовые индексы снижаются
16:07, 14 мая 2010Фондовый рынок
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Вслед за мировыми рынками
На украинском фондовом рынке сегодня наблюдается снижение основных индексов.
Как сообщает сайт фондовой биржи ПФТС, индекс ПФТС по состоянию на 14:10 снизился на 2,33% - до 859,99 пунктов, индекс "Украинской биржи" по состоянию на 14:14 снизился на 2,50% - до 2163,59 пунктов.
Как сообщал УНИАН, по итогам торгов 13 мая индекс Dow Jones снизился на 113,96 пункта (-1,05%) - до 10782,95 пункта. Фондовые торги в Японии в пятницу, 14 мая, закрылись падением индекса Nikkei на 158,04 пункта (-1,49%) - до 10462,51 пункта, что стало самым значительным снижением за прошедшую торговую неделю.
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