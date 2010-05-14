Индекс ПФТС снизился на 1,63%
18:35, 14 мая 2010Фондовый рынок
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Украинской биржи - на 2,81%
Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 14 мая, снизился на 1,63% – до 866,21 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 222 млн. 643 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 2,81% – до 2156,68 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 84 млн. 222 тыс. грн.
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