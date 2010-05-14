«Борисполь» разместил облигации на 150 млн. грн.

Государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь» 13 мая 2010 года закончило первичное размещение в ПФТС своих облигаций серии С на общую сумму 150 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фондовой биржи.

Согласно сообщению, андеррайтером выпуска выступило ООО «Спарта Капитал».

Номинальная стоимость размещенных облигаций составляет 1 тыс. грн., доходность – 16% годовых, дата погашения – 18 апреля 2011 года.

Полученные в ходе размещения средства предприятие направит на финансирование строительства новых терминальных комплексов «D» и «F».