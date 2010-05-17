Трейдер: на украинском фондовом рынке наблюдается снижение

Сегодня на украинском фондовом рынке наблюдается снижение ведущих индексов.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее словам, «падение происходит на фоне падения на международных фондовых площадках, возобновления опасений по поводу долгового кризиса в Греции, а также укрепления курса доллара». Индекс Украинской биржи снизился на 2,45% по состоянию на 12:00.

Как отметила И.БАРАБАНОВА, на рынке идут массовые распродажи, и бумаги индексной корзины сегодня уже потеряли 3-5%. Наибольшее снижение продемонстрировали акции металлургического сектора. Так, бумаги Алчевского металлургического комбината снизились на 4,19%

По мнению трейдера, «в нынешних условиях украинские бумаги будут практически не чувствительны к локальным новостям и последуют за трендом на международных рынках».