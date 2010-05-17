Эксперты: украинские бумаги продолжили падение из-за Греции

Украинский рынок акций в пятницу, 14 мая, продолжил снижение на фоне опасений относительно финансового состояния Греции, которые преобладали в этот день на европейских площадках.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, американские рынки в пятницу также демонстрировали снижение, несмотря на выход позитивной статистики по розничным продажам в США и росту промышленного производства. В свою очередь, индекс Украинской биржи уменьшился на 2,81%. Бумаги индексной корзины демонстрировали снижение в течение всей торговой сессии. Наибольшие объемы проходили по акциям Авдеевского коксохимического завода (-2,18%) и «Укрнафты» (-2,81%). Бумаги банковского и металлургического секторов также ощутимо упали в цене.

Аналитики отмечают, что на иностранных рынках украинские акции в пятницу демонстрировали разнонаправленную динамику. Наибольший интерес инвесторов наблюдался к бумагам «Астарты», которые выросли в цене на 3,57% на новостях о выходе позитивной финансовой отчетности за первый квартал. В течение торговой сессии по бумагам прошел объем в 3 млн. долларов. В то же время, акции «Кернел» снизились на 0,24% на средних объемах торгов, а бумаги «Агротона» прибавили в цене 1,91%. Продолжалось ралли по бумагам Regal Petroleum, которые выросли на 11,9%, и в то же время акции JKX снизились на 2,5%.

В обзоре сообщается, что на украинском рынке еврооблигаций в пятницу преобладали продавцы. Долгосрочные суверенные бумаги потеряли более двух пунктов. Нафтогаз просел на 1,5 пункта. В корпоративном секторе «Метинвест» разместил новый выпуск с высокой доходностью в 10,5%. Активно торговались ДТЭК и МХП - обе бумаги к закрытию снизились на 2,5 пункта.