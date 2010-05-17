Эксперт: "не все так печально в ЕС"

Для экономики Европы есть два сценария развития событий, прогнозирует стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН в комментарии агентству УНИАН.

По его мнению, если темпы роста экономики Европейского Союза окажутся ниже темпов роста госдолга, то при отсутствии возможности девальвации валюты европейские страны попадут в дефляционную долговую спираль, из которой выбраться очень тяжело. Более оптимистичный сценарий предусматривает восстановление мировой экономики, увеличение спроса на европейский экспорт, что, безусловно, подымет темпы роста в ЕС, а его новые члены могут поднять внутренний спрос и дать толчок общему росту европейской экономики.

«Так что не все так печально в Европе, как нам показывает фондовый рынок, который падает во многом по техническим причинам на фоне долгожданной коррекции», - считает стратег. На данный момент и евро и нефть очень перепроданы: евро опустился до четырехлетних минимумов на уровне 1,22 долл./евро, нефть – до годовых минимумов в 70 долларов за баррель WTI. Евро падало пять недель подряд, оказывая давление на все рисковые активы. Велики шансы отскока от уровней многолетней поддержки, и текущая неделя может стать неделей роста для развитых и развивающихся фондовых, а также сырьевых рынков из-за отскока евро к 1,25-1,28 долл./евро.