Опасения инвесторов относительно проблем в Евросоюзе преувеличены

Опасения инвесторов относительно текущих проблем в Европейском Союзе преувеличены.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Во-первых, подчеркнул он, сильное падение евро очень благоприятно для европейских экспортеров. Во-вторых, страны ЕС пока только объявляют об урезании государственных затрат, и дело до осуществления этих планов пока не дошло. Греции, например, довольно сложно будет урезать зарплату госслужащим сразу на 15% на фоне массовых протестов. «Текущие проблемы в ЕС никуда не уйдут за месяц-два и, скорее всего, будут продолжаться пару лет», - считает стратег. По его мнению, на данный момент внимание рынка сконцентрировано на этих проблемах, однако вскоре инвесторы могут сместить свое внимание на отличные корпоративные результаты и улучшающуюся макроэкономическую динамику.

К.ЛИТВИН отметил, что в настоящее время мировые фондовые и сырьевые рынки продолжают торговаться, ориентируясь на динамику евро на фоне волнений по поводу перспектив роста экономики Евросоюза после снижения госрасходов в рамках программ по урезанию дефицита бюджета. Испания, Португалия, Ирландия и Англия объявили о мерах по урезанию дефицита бюджета: снижении госзатрат и повышении налогов. Инвесторы волнуются, что эти меры приведут к снижению темпов роста экономики ЕС и на этом фоне активно продают евро.