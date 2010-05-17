Эксперты: котировки кредитно-дефолтных свопов Украины упали

На прошлой неделе котировки кредитно-дефолтных свопов Украины показали падение на 62,4 б.п. – с 635,2 б.п. до 572,8 б.п.

Об этом говорится в аналитическом отчете инвестиционной группы "Сократ", переданном УНИАН.

Согласно отчету, такой рост был вызван внешними новостями относительно улучшения перспектив решения проблем Греции. Так, CDS на долг России, Казахстана и Аргентины также упали на 59,8 б.п., 60,1 б.п. и 147,3 б.п. соответственно.

В сегменте суверенных еврооблигаций наблюдалась средневысокая торговая активность и снижение доходности по всей кривой. Наибольшим падением доходности отметился выпуск «Украина-2011» (доходность упала на 1,3 п.п. – с 8,5% до 7,2%). Более длинные суверенные выпуски с погашением в 2013 и 2017 годах также показали падение – на 0,9 п.п. (с 8,1% до 7,2%) и на 0,3 п.п. (с 8,9% до 8,6%) соответственно.

Сегмент квазисуверенных еврооблигаций в целом следовал за суверенными еврооблигациями, исключением стали выпуски «Укрэксимбанк-2016» и «Киев-2015», доходности по которым выросли на 0,1 п.п. и 0,7 п.п. (с 9,7% до 9,8% и с 11,6% до 12,4%) соответственно. В то же время выпуск «Укрэксимбанка» с погашением в 2011 году показал падение доходности на 0,2 п.п. (с 8,4% до 8,2%), а доходность выпуска «Киев-2011» снизилась на 0,7 п.п. – с 13,6% до 12,9%.

Направление движения в кластере банковских еврооблигаций было противоположно общему тренду – доходности выпусков показали рост на 0,3-0,5 п.п. Выпуск «Укрсиббанк-2011» показал рост доходности на 0,5 п.п. (с 9% до 9,5%), «Альфа-Банк-2012» – на 0,3 п.п. (с 13,8% до 14,1%). Еврооблигации «Приватбанка» с погашением в 2012 году показали рост доходности на 0,4 п.п. (с 10,9% до 11,3%), доходность более длинного выпуска банка с погашением в 2016 году выросла на 0,5 п.п. – с 10% до 10,5%.

Направление движения доходности в сегменте корпоративных евробондов находилось в общем тренде. Доходность выпуска «Азовсталь-2011» упала на 0,8 п.п. (с 11,7% до 10,8%), снижением отметился также выпуск «ДТЭК-2015» (на 0,2 п.п. – с 10,4% до 10,2%). Еврооблигации «Киевстар-2012» и «МХП-2011» были слаболиквидными, доходности сохранились на уровнях 7,6% и 7% соответственно.