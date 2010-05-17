«Метинвест» полностью разместил выпуск еврооблигаций

Горно-металлургический холдинг «Метинвест» успешно разместил выпуск еврооблигаций объемом 500 млн. долл. с полугодовым купоном купонной доходностью 10,25%, с погашением выпуска 20 мая 2015 года.

Об этом УНИАН сообщил один из активных участников фондового рынка.

«Книга заявок уже закрыта», – отметил он.

По его словам, покупателями еврооблигаций выступали крупные европейские институциональные фонды.

В то же время, в самом «Метинвесте» отказались подтвердить или опровергнуть данную информацию.

Ранее «Метинвест» сообщал об отсрочке размещения евробондов из-за волатильных рынков капиталов.

По словам аналитика инвестиционной группы «Сократ» Максима ШТЕПЫ, успешное привлечение такой крупной суммы (рекордная сумма в сегменте украинских корпоративных еврооблигаций, не учитывая реструктуризированные выпуски «Нафтогаза Украины» и «Альфа-Банка Украина») может стать индикатором готовности рынков к новым размещениям украинских эмитентов.

Справка УНИАН. «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Акционерами Группы «Метинвест» являются Группа СКМ (75%) и группа компаний СМАРТ (25%), которые принимают участие в управлении Группой «Метинвест» на партнерских началах.

ООО «Метинвест холдинг» – управляющая компания Группы «Метинвест».