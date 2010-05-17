Индекс ПФТС снизился на 3,69%

Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 17 мая, снизился на 3,69% – до 834,24 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 82 млн. 100 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 4,31% – до 2063,81 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 96 млн. 50 тыс. грн.