Эксперт: украинский фондовый рынок не испытывал оптимизма

Украинский фондовый рынок в понедельник не испытывал оптимизма, несмотря на некоторый подъем европейских акций на протяжении торгового дня, который был вызван ростом евро.

Об этом в комментарии УНИАН сказал глава департамента аналитики компании Astrum Investment Management Юрий БЕЛИНСКИЙ.

По его мнению, «игроки украинского рынка были совершенно правы с точки зрения настроений дня, так как европейские и американские акции возобновили падение после закрытия сессии в Украине». Акции начали падать после публикации прогноза американской розничной компании Lowe на второй квартал 2010 года, который разочаровал аналитиков.

Тем не менее, Ю.БЕЛИНСКИЙ прогнозирует, что евро и рискованные активы должны вырасти с текущих уровней, возможно, даже на этой неделе. В Украине в понедельник торговая активность была довольно высокой. Голубые фишки упали равномерно по всем секторам с заметным исключением по «Укртелекому», который снизился всего на 0,8%, вероятно, на новых слухах о приватизации в 2010 году.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 17 мая, снизился на 3,69% – до 834,24 пункта. Общий объем торгов составил 82 млн. 100 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 4,31% – до 2063,81 пункта. Общий объем торгов составил 96 млн. 50 тыс. грн.