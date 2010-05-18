Трейдер: снижение украинских акций сегодня замедлилось

Снижение украинских акций сегодня несколько замедлилось по сравнению с предыдущими торговыми днями.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее информации, индекс Украинской биржи по состоянию на 12:00 упал всего на 1,59%. Бумаги индексной корзины незначительно снижаются в районе 1-2%. Некоторый рост показали бумаги лидеры вчерашнего падения, акции Алчевского (+0,43%) и Eнакиевского (+0,20%) металлургических заводов.

Как отметила трейдер, позитивного сентимента украинскому рынку акций сегодня добавил умеренно позитивный внешний фон. Европейские и американские фондовые биржи сегодня торгуются в плюсе на фоне приостановления падения евро и его укрепления по отношению к доллару, а также благодаря выходу сильной корпоративной отчетности ряда компаний в Европе.