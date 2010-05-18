Эксперт: западные фондовые рынки закрылись вчера позитивно

Американские и европейские фондовые рынки закрылись в понедельник, 17 мая, в целом позитивно на фоне повышенной волатильности торгов.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, интересной с технической стороны вчера оказалась сама динамика торгов как в Европе, так и в Америке. Европа открылась с гэпом вниз, отражая падение азиатских рынков и падение евро до 1,22 долл./евро - самой низкой отметки за последние четыре года. Позже евро вырос до 1,24 долл./евро, и гэп на фондовом рынке закрылся. Причем, если с утра Европа находилась в минусе более чем на 1%, то уже спустя пару часов - в плюсе на 1%. Технически это очень позитивный признак. Стратег отметил повышенную волатильность на валютном, фондовом и сырьевых рынках. Так, например, в паре евро-доллар динамика менялась 4 раза в течение суток.

Как считает К.ЛИТВИН, в США динамика торгов в понедельник была еще более наглядной. Открывшись в небольшом плюсе, индексы ушли в глубокие минусы, и падение в какой-то момент превышало 1,5%. В середине дня рынок развернулся и устремился вверх на отсутствии новостей, а в итоге закрылся в небольшом плюсе. Такое изменение внутридневной динамики указывает на то, что рынок нашел свою поддержку. Это также очень позитивно для рынка, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, полагает стратег.