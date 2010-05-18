Эксперт: фондовые и сырьевые рынки могут вырасти

Фондовые и сырьевые рынки по итогам текущей недели могут вырасти на фоне шагов Европейского центрального банка по стабилизации евро.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

В частности, отметил он, ЕЦБ вчера начал стерилизацию 16,5 млрд. евро монетизированных долгов, которые возникли, когда неделю назад центробанк решил поддержать суверенные долговые рынки путем скупки государственных облигаций. Вывод ликвидности будет проходить через краткосрочные депозиты банков на счета в ЕЦБ, на которые последний платит проценты. Кроме того, ЕЦБ возобновил программу валютных свопов с ФРС, также предназначенную для поддержки евро.

По мнению стратега, стремительное и глубокое падение евро очень не выгодно для американских мультинациональных корпораций, так как их долларовые прибыли падают при конвертации евро в доллар, а их экспорт также страдает. В то же время, необходимо внимательно следить за тем, как падение евро отразится на прогнозах американских корпораций, и не произойдет ли снижение довольно оптимистичных прогнозов. Standard & Poors оценивает прибыли индекса S&P 500 в 2010 году на уровне 85 долларов. Снижение этих прогнозов даже на 3-4 доллара может продлить и усугубить коррекцию. На данный момент только Cisco дала мягкий прогноз до конца года.