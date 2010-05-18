Эксперты: активность на рынке еврооблигаций была высокой

Активность на украинском рынке еврооблигаций в понедельник, 17 мая, была высокой.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, спрос вырос во второй половине торговой сессии, когда стало известно, что рейтинговое агентство S&P повысило долгосрочный рейтинг Украины с В- до В. Суверенные выпуски закрылись ростом на 0,5-0,75 пункта, «Нафтогаз» прибавил 0,5 пункта. В корпоративном секторе наиболее ликвидными были недавно выпущенные бумаги: цены на «Метинвест» и МХП не изменились, а ДТЭК незначительно подрос.

На российском рынке в понедельник преобладали покупатели. «Россия-30» к закрытию выросла на 0,5 пункта. Торги в корпоративном секторе проходили в боковом тренде, а покупатели интересовались в основном долгосрочными выпусками «Газпрома». Небольшое количество сделок прошло по бумагам «Евраза» и РЖД, однако цены остались на прежнем уровне.