Эксперт: невысокий уровень спроса на ОВГЗ сохранится

Невысокий уровень спроса на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сегодня сохранится на фоне низких ставок привлечения ресурсов.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его мнению, «несмотря на то, что выпуск НДС-облигаций был отложен, основные инвесторы на рынке внутреннего долга Украины в настоящее время ориентируются на данные бумаги и не готовы отвлекать значительные ресурсы на стандартные выпуски ОВГЗ». При этом спрос со стороны нерезидентов сократился по сравнению с апрельскими размещениями на фоне греческого кризиса.

Таким образом, аналитик ожидает основные продажи по специальным ОВГЗ на сегодняшнем аукционе. Доходность размещения должна быть на уровне 12,5%-13,0%. По стандартным сериям ОВГЗ ожидается доходность размещения 11%-12% по коротким бумагам и 13%-14% по среднесрочным облигациям.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины 18 мая т.г. проводит размещение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

К размещению предлагаются бумаги со сроком погашения 18 мая 2011 года, 17 июля 2013 года, 27 марта 2013 года и 28 января 2015 года.

Средства, полученные от продажи ОВГЗ со сроком погашения 17 июля 2013 года, будут направлены в Стабилизационный фонд для финансирования мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.