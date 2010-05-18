Украинские акции на иностранных рынках торговались по-разному

Украинские акции на иностранных рынках сегодня торговались разнонаправленно.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее словам, бумаги аграрного сектора сегодня демонстрировали позитивную динамику. «Астарта» незначительно добавила на небольших объемах торгов. Интерес покупателей наблюдался в акциях «Кернела», которые за день подросли на 2,64%.

Как отметила трейдер, бумаги нефтегазового сектора сегодня корректировались. Акции Regal Petroleum продолжают оставаться достаточно волатильными, и после недавнего стремительного роста бумага сегодня потеряла 9,34% , JKX - 0,84%. Ferrexpo вырос на 2,65%. Значительные объемы также проходили в бумагах «Агротона», которые сегодня торговались на уровне вчерашнего закрытия.