Эксперт: на рынке евробондов сегодня преобладал спрос

На украинском рынке евробондов сегодня преобладал спрос.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Вадим ХОМЕНКО.

По его информации, на повышении евро и общем позитивном фоне сегодня наблюдался серьезный интерес в длинных выпусках суверенных евробондов, и к закрытию бумаги подросли на 0,75 пункта. «Нафтогаз» также торговался выше на 0,5 пункта при низких объемах. Также некоторая активность наблюдалась в бумагах Укрэксимбанка, «Альфа банка» и МХП, покупатели доминировали.

Трейдер добавил, что на российском рынке евробондов сегодня также преобладал спрос в суверенных выпусках, и по результатам торгов котировки подросли на 0,75 пункта, при этом объемы торгов были существенными. В корпоративном секторе покупатели проявляли особую активность в бумагах «Газпрома» и ВТБ, обе торговались выше. Также некоторый интерес наблюдался в выпусках VIP, «Евраза» и Rshb, к закрытию все они подросли.