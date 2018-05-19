Европейский Союз: инструкция по выживанию

Фондовыми рынками двигают исключительно европейские проблемы. На задний план отошли хорошие показатели по экономике США, радовавшие инвесторов в последнее время. Влияние финансового кризиса ряда государств Европы оказалось настолько сильным, что даже вызвало падение на американских биржах, ранее игнорировавших «греческий вопрос». Ситуация в Европе сложилась столь серьезная, что 9 мая состоялась экстренная встреча министров финансов Евросоюза, в ходе которой было принято решение, кардинально повлиявшее на настроения игроков фондового рынка.

Как отметил стратег компании Astrum Investment Management Константин Литвин, в понедельник, 10 мая, на создании фонда экстренной помощи странам Европейского Союза фондовые и сырьевые рынки отскочили с двухмесячных минимумов после принятия решения о создании фонда экстренной помощи в размере 750 млрд. евро для предоставления прямых кредитов странам Евросоюза. В понедельник сильно укрепился евро, а промышленные металлы подорожали более чем на 3%. По итогам дня индекс S&P 500 вырос на 4,4% до 1159 пунктов, а индекс DJIA поднялся на 3,9% до 10785 пунктов.

В понедельник на украинском фондовом рынке был выходной, и во вторник он открылся на более чем позитивной внешней конъюнктуре, однако евро («мавр сделал свое дело») на протяжении дня снова упал, чем вызвал снижение мировых и частично отечественных индексов.

По словам трейдера инвестиционной компании Phoenix Capital Ирины Барабановой, причиной для роста индекса Украинской биржи во вторник послужили позитивные новости с мировых фондовых площадок, так как участники рынка с оптимизмом встретили известия об оказании финансовой помощи Греции. Во вторник индекс Украинской биржи открылся стремительным ростом на 9%. Однако во второй половине дня оптимизм игроков несколько угас, и международные площадки вновь переместились в красную зону. Украинские фондовые индексы также умерили темпы роста.

Индекс Украинской биржи во вторник, 11 мая, повысился на 3,62% до 2186,07 пункта. Тем не менее, индекс ПФТС снизился на 0,27% – до 867,59 пункта.

Инвесторы на мировых фондовых рынках в среду продолжили проявлять радость по поводу возможного решения финансовых вопросов Греции.

К.Литвин отметил, что после принятия решения о создании стабилизационного фонда экстренной помощи странам ЕС с острыми бюджетными проблемами суверенные риски снизились в разы, что привело к стабилизации евро на уровне 1,26 долл./евро. По мнению стратега, снижение суверенных рисков в Европе позволило инвесторам сфокусировать свое внимание на позитивных изменениях в мировой экономике. Он напомнил, что в США и Европе выходит отличная макростатистика, и корпоративные прибыли также радуют инвесторов.

Аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик подчеркнула, что инвесторы украинского фондового рынка продолжают наблюдать за ситуацией на зарубежных площадках, осторожно открывая новые позиции. По ее мнению, ситуация вокруг долговых проблем европейских стран остается накаленной, несмотря на ряд позитивных новостей и обещаний правительств. Неопределенность движения внешних фондовых индексов в среднесрочной перспективе сдерживает восстановление отечественного рынка. В ближайшее время на рынке сохранится высокая волатильность, а решающее влияние на поведение игроков будет оказывать внешний фон.

Рынки Европы и США в среду, 12 мая, показали рост благодаря стабилизации суверенных рисков в ЕС. Индекс Украинской биржи в этот день поднялся на 2,5% до 2242 пунктов. Индекс ПФТС вырос на 1% до 876 пунктов.

В четверг, 13 мая, помимо падения евро, на фондовые рынки оказали влияние и настораживающие новости банковского сектора США (не забываем, что именно отсюда выросли ноги глобального кризиса).

К.Литвин сообщил, что американские фондовые рынки закрылись в четверг снижением на новостях о начале расследования в восьми крупнейших банках по поводу предоставления ими неправильной информации кредитно-рейтинговым агентствам по ипотечным продуктам. Банковский сектор оказался под давлением этих тревожных новостей и стал локомотивом падения. Еще одним фактором снижения стала продолжающаяся слабость евро, который опустился до 1,25 долл./евро. Это незамедлительно отразилось в снижении цен на сырье - нефть подешевела до 74 долларов за баррель. В минусах закрылся нефтегазовый и промышленный секторы акций. Индекс DJIA снизился на 1% до 10782 пунктов, индекс S&P 500 упал на 1,2% до 1157 пунктов, индекс DJ Stoxx 600 подрос на 0,25% до 257 пунктов.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг снизился на 1,70% – до 2203,97 пункта. Индекс ПФТС вырос на 0,50% – до 880,53 пункта.

Несмотря на серьезные шаги Евросоюза по снижению рисков в отношении Греции, игроки фондовых рынков не до конца поверили в действенность данных мер.

Как отмечают аналитики компании Phoenix Capital, украинский рынок акций в пятницу, 14 мая, продолжил снижение на фоне опасений относительно финансового состояния Греции, которые преобладали в этот день на европейских площадках. Американские рынки также демонстрировали снижение, несмотря на выход позитивной статистики по розничным продажам в США и по росту промышленного производства.

Индекс ПФТС по итогам торгов пятницы снизился на 1,63% до 866,21 пункта. Индекс Украинской биржи упал еще больше - на 2,81% до 2156,68 пункта.

При этом некоторые эксперты находят в нынешней ситуации в Европе и положительные моменты, а также считают, что все не так уж плохо, как думают игроки фондового рынка.

В частности, К.Литвин полагает, что опасения инвесторов относительно текущих проблем в Европейском Союзе преувеличены. Во-первых, подчеркнул он, сильное падение евро очень благоприятно для европейских экспортеров. Во-вторых, страны ЕС пока только объявляют об урезании государственных затрат, и дело до осуществления этих планов пока не дошло. Греции, например, довольно сложно будет урезать зарплату госслужащим сразу на 15% на фоне массовых протестов. «Текущие проблемы в ЕС никуда не уйдут за месяц-два и, скорее всего, будут продолжаться пару лет», - считает стратег. По его мнению, на данный момент внимание рынка сконцентрировано на этих проблемах, однако вскоре инвесторы могут сместить свое внимание на отличные корпоративные результаты и улучшающуюся макроэкономическую динамику.

К.Литвин прогнозирует, что для экономики Европы есть два сценария развития событий. Если темпы роста экономики Европейского Союза окажутся ниже темпов роста госдолга, то при отсутствии возможности девальвации валюты европейские страны попадут в дефляционную долговую спираль, из которой выбраться очень тяжело. Более оптимистичный сценарий предусматривает восстановление мировой экономики и увеличение спроса на европейский экспорт, что, безусловно, поднимет темпы роста в ЕС, а его новые члены могут поднять внутренний спрос и дать толчок общему росту европейской экономики.

«Так что не все так печально в Европе, как нам показывает фондовый рынок, который падает во многом по техническим причинам на фоне долгожданной коррекции», - считает стратег. На данный момент и евро и нефть очень перепроданы: евро опустился до четырехлетних минимумов на уровне 1,22 долл./евро, нефть – до годовых минимумов в 70 долларов за баррель WTI. Евро падал пять недель подряд, оказывая давление на все рисковые активы. Велики шансы отскока от уровней многолетней поддержки, и текущая неделя может стать неделей роста для развитых и развивающихся фондовых, а также сырьевых рынков из-за отскока евро к 1,25-1,28 долл./евро.

Из всего вышесказанного вывод таков: ситуация в Европе непредсказуема, но при этом мировая экономика из кризиса все-таки выходит (если не находится на пороге нового кризиса). Но сейчас настораживает другое. Инвесторы украинского фондового рынка все больше обращают внимание на внешний фон, не видя идей в отечественной экономике. Такова тенденция последнего времени. Хорошо, если эта тенденция не станет диагнозом…

Владимир Оранский (УНИАН)