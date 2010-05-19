Эксперт: фондовый рынок США закрылся глубоким падением

Фондовый рынок США во вторник закрылся глубоким падением на фоне обваливающегося евро

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, евро обвалился после постановления немецкого регулятора о запрете одного из видов коротких продаж, "naked shorting", европейских суверенов и некоторых финансовых институтов Германии, например, Deutsche Bank. Эта новость привела к сильным распродажам евро, который опустился до USD/EUR 1,21, что оказало давление на нефть и фондовые индексы.

Как отметил К.ЛИТВИН, макростатистика, наоборот, вчера вышла позитивной: постройка первичного жилья в США в апреле выросла на 5,8% до 672 тыс. домов, что превысило рыночные ожидания в 650 тыс. На корпоративном фронте квартальные результаты американских компаний также продолжают радовать инвесторов. Так, Wal-Mart и HP показали результаты, превысившие рыночные ожидания, а HP также повысила прогноз на текущий год.

Стратег сообщил, что мировые площадки во вторник закрылись разнонаправленно: индекс DJIA упал на 1% до 10510 пунктов, индекс S&P 500 потерял 14%, закрывшись на отметке 1120 пунктов, а европейский широкий индекс DJ Stoxx 600 подрос на 1,3% до 251 пункта.

По мнению К.ЛИТВИНА, нынешнее падение фондовых рынков связано не с ухудшением фундаментальных показателей компаний или макроэкономической ситуации в мире, а с дислокацией на валютных рынках. Мультипликаторы прибыльности на трейлинговой и форвардной базе сейчас сокращаются, акции становятся более привлекательными с каждым днем падения. Вскоре может последовать отскок с текущих перепроданных уровней. Цены на многие украинские бумаги стали очень привлекательными на фоне прогноза улучшения фундаментальных показателей.