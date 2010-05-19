Украинский фондовый рынок рухнул
18:35, 19 мая 2010Фондовый рынок
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Индекс УБ упал на 10,01%
Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 19 мая, упал на 10,01% – до 1859,56 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на бирже составил 110 млн. 54 тыс. грн.
Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов снизился на 5,31% – до 768,09 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 442 млн. 136 тыс. грн.
Падение украинского фондового рынка происходит на фоне снижения мировых фондовых площадок, обусловленного в первую очередь проблемами в еврозоне.
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