Украинский фондовый рынок рухнул

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 19 мая, упал на 10,01% – до 1859,56 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на бирже составил 110 млн. 54 тыс. грн.

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов снизился на 5,31% – до 768,09 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 442 млн. 136 тыс. грн.

Падение украинского фондового рынка происходит на фоне снижения мировых фондовых площадок, обусловленного в первую очередь проблемами в еврозоне.