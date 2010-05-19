Иностранные инвесторы выводят деньги из развивающихся рынков

На фоне разговоров о второй волне кризиса иностранные инвесторы предпочитают не рисковать и выводят деньги из фондов развивающихся рынков.

Такую точку зрения высказала в интервью корреспонденту УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна ЛАВРИК.

По ее предположению, «вероятно, большой объем торгов, наблюдаемый сегодня, является свидетельством выхода из рынка крупных игроков». В среду, 19 мая, после небольшого отскока на вчерашней сессии, украинский фондовый рынок с новой силой продолжил падение. Торги открылись с разрывом вниз, в самом начале дня индекс УБ пробил уровень 2000 пунктов и достиг значений первой декады марта.

Я.ЛАВРИК отметила, что в последнее время негативный ход отечественным торгам задает отрицательная динамика на зарубежных рынках. Индекс УБ сегодня последовал на красную территорию вслед за российскими и европейскими индикаторами. К опасениям разрастания долгового кризиса в Европе добавилось введение немецким регулятором ограничений на торговлю европейскими гособлигациями и запрет на необеспеченные короткие продажи для ряда финансовых инструментов. Целью такого шага являлось желание Германии оказать поддержку евро, но инвесторы запаниковали, восприняв меры регулятора как сигнал к ухудшению ситуации в Европе.

По словам аналитика, в конце дня вышла статистика потребительским ценам в США. В апреле на смену росту цен пришла дефляция, хотя аналитики ожидали повышение ИПЦ на 0,1%. С одной стороны, показатель свидетельствует о сохранении слабого потребительского спроса, обусловленного высокой безработицей, с другой - об отсутствии инфляционного давления в американской экономике создает благоприятные предпосылки для сохранения политики дешевых денег Федрезервом США в течение еще долгого времени. Противоречивая статистика не оказала существенного влияния на ход зарубежные торгов.

Я.ЛАВРИК подчеркнула, что после закрытия длинных позиций сегодня с утра инвесторы заняли выжидательную позицию, внимательно наблюдая за динамикой зарубежных индикаторов. В самом конце сессии на фоне снижения ведущих индикаторов на мировых рынках индекс УБ потерял еще около 3% и опустился ниже 1900 пунктов. Аутсайдерами торгов стали наиболее сильно разогретые накануне бумаги, без преференций по отраслям. В лидерах падения закрепились акции Стахановского ВЗ (-17,56%), Мостобуда (-18,60%), Сумского НПО им. Фрунзе (-17,91%), Алчевского КХЗ (-25,43%).

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 19 мая, упал на 10,01% – до 1859,56 пункта. Общий объем торгов составил 110 млн. 54 тыс. грн.

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов снизился на 5,31% – до 768,09 пункта. Общий объем торгов составил 442 млн. 136 тыс. грн.