Эксперт: украинский фондовый рынок очень перепродан

Украинский фондовый рынок очень перепродан, однако распродажи могут продолжиться на негативном внешнем фоне из Европы и США.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его информации, европейские рынки ушли в минус на 2,8% на момент закрытия украинских торгов в среду, несмотря на некоторое восстановление евро до 1,23 долл./евро и цен на нефть до 69,5 доллара за баррель. Европейские инвесторы распродавали акции после запрета немецкими регуляторами голых коротких продаж европейских суверенов и акций некоторых банков.

Стратег отметил, что на локальных и международных площадках во всем спектре активов волатильность находится на очень высоком уровне. Инвесторы в среду панически распродавали бумаги, и объем торгов на Украинской бирже был на 15% выше, чем во вторник. Абсолютно все "голубые фишки" закрылись в глубоких минусах, превышающих 6%. Более других пострадали акции «Укрсоцбанка» ("минус" 14%) и Сумского машиностроительного завода ("минус" 18%).

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 19 мая, упал на 10,01% – до 1859,56 пункта. Общий объем торгов составил 110 млн. 54 тыс. грн.

Индекс ПФТС снизился на 5,31% – до 768,09 пункта. Общий объем торгов составил 442 млн. 136 тыс. грн.