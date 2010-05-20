Кризис в еврозоне может сорвать приватизацию в Украине

Разрастание долгового кризиса в еврозоне может сорвать планы по приватизации украинских объектов в 2010 году.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции высказал руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB Николай ИВЧЕНКО.

Так, по его словам, учитывая падение фондовых рынков и нестабильность в еврозоне, выгодно продать украинские предприятия зарубежным и отечественным инвесторам будет очень тяжело, и, соответственно, выполнение плана поступлений от приватизации на уровне 10 млрд. грн. находится под угрозой.

Н.ИВЧЕНКО сообщил, что если в марте прогнозное значение аналитиков FOREX CLUB по реализации годовой программы приватизации составляло 8 млрд. грн., то на сегодня эта цифра снизилась до 3-3,5 млрд. грн.

Эксперт отмечает, что при таком объеме приватизационных поступлений дефицит государственного бюджета может увеличиться еще на 6,5-7 млрд. грн. и составить к концу 2010 года около 7,5-8% от ВВП.