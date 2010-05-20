Негатив из еврозоны привел к распродаже украинских евробондов

Негативный сентимент, вызванный проблемами в еврозоне, стал причиной активной распродажи на украинском рынке евробондов в среду.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Вадим ХОМЕНКО.

По его информации, суверенные выпуски вчера открылись гэпом вниз на 0,5 пункта. «Нафтогаз» торговался на 0,75 пункта ниже при практически нулевых объемах торгов. В корпоративном секторе сделок почти не было, ликвидность наблюдается только в новых выпусках МХП, ДТЭК и «Метинвеста». Спрэды сегодня стали шире, а в ходе торгов преобладали продажи.

Как сообщил трейдер, на российском рынке евробондов вчера наблюдался аналогичный тренд с более активными продажами в ликвидных бумагах. Суверенные выпуски торговались существенно ниже и к закрытию упали более чем на 2 пункта. Другие ликвидные суверенные выпуски (5- и 10-летние) торговались также ниже. В корпоративном секторе под давлением продавцов были бумаги «Газпрома», РЖД, «Евраза» - все бумаги закрылись снижением котировок.