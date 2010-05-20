Эксперт: с выпуском еврооблигаций Украины могут быть трудности

Обвал европейских финансовых рынков может негативно отразиться на размещении Украиной еврооблигаций, запланированном на июнь.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB Николай ИВЧЕНКО.

Он отметил, что стоимость еврооблигаций страны с конца апреля снижается. Дефолтные свопы Украины увеличиваются. На сегодня данный показатель составляет 34,5, тогда как в Греции - 40,26, Португалии - 21,13, Пакистане - 37,62. Таким образом, вероятность дефолта в Украине оценивается мировыми игроками на уровне Пакистана и несколько ниже, чем в Греции.

По мнению Н.ИВЧЕНКО, данные процессы могут повлиять на стоимость привлекаемых ресурсов. «На сегодня эффективная процентная ставка еврооблигаций Украины составляет около 8%. Вероятно, на фоне продолжающегося в июне кризиса в Европе она будет находиться в диапазоне 8-9%», - считает эксперт.