Эксперт: мировые биржи упали

Мировые фондовые рынки закрылись в среду, 19 мая, падением ключевых индексов.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Он сообщил, что по итогам вчерашних торгов индекс DJIA снизился на 0,6% до 10444 пунктов, индекс S&P 500 упал на 0,5% до 1115 пунктов, в то время как индекс DJ Stoxx 600 потерял 3%, закрывшись на отметке 243 пунктов. Причины падения были те же, что и во вторник - проблемы в Еврозоне. Запрет Германии на «голые» продажи европейских суверенов и акций отдельных немецких банков привели к увеличению волатильности и неопределенности на рынках. Канцлер Ангела МЕРКЕЛЬ хочет обуздать «нерациональные» рынки, подавить разрушающую деятельность алчных «спекулянтов», то есть идет против рынков, на что последние реагируют негативно. Такая политика вызывает много вопросов: запрет распространяется только на Германию, однако те же операции можно проводить на глобальных рынках.

По словам стратега, вчера евро показал уверенный рост, причем причина этого остается не до конца понятной - то ли ЕЦБ осуществил интервенцию на рынке евро, то ли евро вырос пока только на спекуляциях об интервенции. Евро вырос с USD/EUR 1,21 до 1,24, что привело к росту цен на нефть до USD 71 за баррель марки WTI. Вполне возможно, евро продолжит отскок, стимулируемый покупками для закрытия громадных коротких позиций. На этом фоне с текущих перепроданных уровней могут также отскочить нефть и промышленные металлы.

Как отметил К.ЛИТВИН, на макрофронте индекс потребительских цен в США снизился в апреле на 0,1%, в то время как рынок ожидал прироста на 0,1%. Снижение индекса указывает на отсутствие инфляции и дает возможность ФРС не поднимать учетную ставку еще долгое время. На корпоративном фронте в США все по-прежнему выглядит хорошо. Крупнейший в мире производитель машин для фермеров Deere обрадовал инвесторов своими продажами, прибылями и прогнозами.