По результатам деятельности в 2009 году чистая прибыль группы компаний «Альтана» составила 2 млн. грн.

Об этом говорится в пресс-релизе, переданном агенству УНИАН.

Согласно полученной информации, доход группы компаний от реализации составил 510 961 млн. грн. При этом объем операций с ценными бумагами инвестиционной компании «Альтана Капитал» за 2009 год составил 11,5 млрд. грн.

Как отмечается в пресс-релизе, изменение объема операций с ценными бумагами и доходов от реализации в 2009 г. по сравнению с 2008 г. (26,07 млрд. грн.) было обусловлено, прежде всего, слабостью рынков в начале 2009 г. и низкой деловой активностью. Рост показателя чистой прибыли компании (в 2008 г. - 113 тыс. грн) достигнут благодаря увеличению количества операций по организации и сопровождению выпусков ценных бумаг, брокерских операций, а также увеличению доходов от оказания услуг по инвестиционному консалтингу.

Справка УНИАН. В группу компаний «Альтана» входят «Альтана Капитал» (торговец ценными бумагами), «Альтана Асистанс» (консалтинговые услуги) и «Фриленд Украина» (управление проектами).