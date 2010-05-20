Эксперт прогнозирует дальнейшее снижение курса евро

Руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB Николай ИВЧЕНКО прогнозирует дальнейшее снижение курса евро.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказало сегодня на пресс-конференции.

«По нашим оценкам, евро может и дальше снижаться и в мире, и в Украине. Если сейчас на рынке Forex евро стоит где-то на уровне 1,24 долл./евро, то наши аналитики прогнозируют уровень 1,1850 долл./евро в течении нескольких месяцев, то есть снижение текущего уровня может составить где-то около 4,5%», - сказал Н.ИВЧЕНКО.

Таким образом, по словам эксперта, в Украине в данном случае средняя цена продажи евро будет на уровне 9,5 грн./евро.

«Я считаю, что евро будет снижаться до тех пор, пока страны Греция, Португалия и Испания не покажут реально, на бумаге, сокращение дефицита государственного бюджета», - отметил Н.ИВЧЕНКО.

В тоже время, по его мнению, указанным выше странам будет довольно сложно провести структурные реформы, и таким образом, сегодня сбережения в евро являются достаточно рискованными.

«Все зависит от этих стран, если эти страны не будут справляться, тогда выход либо исключать эти страны из зоны евро, либо на их восстановление уйдет 2-3 года, и в течение этого периода евро будет слабым на мировом валютном рынке. По моим личным оценкам, провести реформы для таких стран будет очень тяжело, и в успешности их мер я, например, не уверен, поэтому, мне кажется, что вообще сбережения в евро – достаточно опасная вещь», - говорит Н.ИВЧЕНКО.

Что касается курса доллара в Украине, то, по его мнению, курс доллара до конца года будет находиться на отметке, близкой к 8 грн./долл.