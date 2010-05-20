Украинский фондовый рынок сегодня снова рухнул

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 20 мая, упал на 10,76% – до 685,48 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 151 млн. 755 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов упал на 11,62% – до 1643,45 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 104 млн. 121 тыс. грн.