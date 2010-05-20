Эксперт: на мировых финансовых рынках снова кризис доверия

Мировые финансовые рынки захлестнула вторая очередная волна кризиса доверия. Так прокомментировала УНИАН наблюдающееся в последнее время снижение на украинском и мировых фондовых рынках начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

По ее словам, инвесторы насторожились относительно того, как будут решаться проблемы с госдолгом европейских стран. «А поскольку госдолг неразрывно связан с банковской системой, которая держит у себя на балансе подавляющую часть государственных облигаций ряда европейских стран, есть опасения, что европейские банки столкнутся с огромными проблемами в ближайшее время», - отметила аналитик. Кроме того, по ее словам, у инвесторов еще свежи в памяти воспоминания, связанные с банкротством Lehman Brothers.

По мнению Е.ЕВДОЧЕНКО, для стабилизации ситуации на рынках должна наступить какая-то ясность относительно того, как европейское правительство намерено действовать в сложившейся ситуации.

Говоря о снижении на фондовых рынках, аналитик отметила, что в целом, начиная с конца апреля, когда индекс «Украинской биржи» - UX достиг своих максимальных значений, текущие потери по индексу составляют 36% .

В то же время американский S&P 500 за этот же промежуток времени упал 10%, японский Nikkei 225 – на 12%, китайский Shanghai Comp – на 19%, российский ММВБ – на 16%, немецкий DAX – на 8%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 20 мая, упал на 10,76% – до 685,48 пункта, индекс «Украинской биржи» по итогам сегодняшних торгов упал на 11,62% – до 1643,45 пункта.