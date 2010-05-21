Эксперт: на фондовых рынках усилилась паника

На украинском и международных фондовых рынках усилилась паника.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Он отметил, что европейские индексы во время торговой сессии в четверг, 20 мая, падали более чем на 3,5%, американские – больше 3%, а российские - более чем на 4%. Падение цен на нефть составило более 3%.

Стратег подчеркнул, что индекс Украинской биржи рухнул более чем на 10% второй день подряд. Обвалились все металлургические акции: Алчевский меткомбинат упал на 14,4%, Азовсталь - на 14%. Из лидеров падения среди голубых фишек оказались «Укрсоцбанк», который опустился на 15%, и «Укрнафта» со снижением на 14%. Отлично держались акции Авдеевского коксохима (-1%).

Очевидно, по мнению К.ЛИТВИНА, «инвесторы паникуют, распродавая все, что могут». Технически коррекция в США может продлиться до 1040 пунктов по S&P 500 - февральского минимума. Текущий уровень цен украинских акций неоправданно низкий, однако паника может продлиться, что приведет к дальнейшим распродажам. Стратег рекомендует инвесторам дождаться стабилизации ситуации и начать покупки.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 20 мая, упал на 10,76% – до 685,48 пункта. Общий объем торгов составил 151 млн. 755 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи рухнул на 11,62% – до 1643,45 пункта. Общий объем торгов составил 104 млн. 121 тыс. грн.