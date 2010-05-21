Эксперт: ситуация на фондовых рынках неопределенная

Ситуация на мировых фондовых рынках складывается достаточно неопределенная.

Такую точку зрения высказала в интервью корреспонденту УНИАН начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

Она отметила, что вчера индекс S&P 500 закрылся ниже уровня 200-дневной скользящей средней. «Такая ситуация весьма настораживает - если S&P 500 не восстановится в ближайшие дни, можно ожидать дальнейшего падения американских фондовых индикаторов, на что в свою очередь отреагируют и остальные мировые рынки», - считает аналитик.

Е.ЕВДОЧЕНКО подчеркнула, что в целом на рынки вновь вернулись опасения относительно того, что кризис в еврозоне приведет к замедлению общемирового экономическом роста и проблемам в банковской системе. Кроме того, добавила она, негатива вчера добавила статистика по рынку труда США, оказавшаяся хуже прогнозов, а также отрицательное значение индекса опережающих экономических индикаторов.

По словам аналитика, сегодня ни в США, ни в Европе не публикуются важные экономические данные. Однако интерес вызовет голосование в немецком парламенте по вопросу об участии страны в формировании фонда помощи еврозоне в размере 750 млрд. долларов, полагает аналитик. Ожидается, что данный вопрос будет решен положительно, сообщила она.