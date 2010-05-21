Долговой кризис в Европе заставил мир переосмыслить, что корпоративные бумаги могут быть надежнее государственных.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН председатель совета директоров группы компаний ICU, «Инвестиционный капитал Украина» Валерия ГОНТАРЕВА.

«Самый главный урок, который инвесторы уже извлекли из сегодняшней ситуации, – это то, что дефолт суверенных заимствований может быть более очевиден, чем дефолт корпоративных займов эмитентов этих же стран. А это может быть истинным переворотом в умах инвесторов, который может привести к кардинальному переосмыслению ценообразования финансовых инструментов на финансовых рынках и рынках капитала», - считает эксперт. При этом она напомнила, что раньше цена на любой финансовый инструмент формировалась как процентные ставки по суверенной кривой доходности плюс корпоративная маржа, отражающая кредитный риск каждого конкретного эмитента.

Более того, по мнению В.ГОНТАРЕВОЙ, «ситуация со спасением Греции обнажила до предела проблему, о которой все знали, но никто не говорил в слух: государственные долги никто не рассматривал как сумму к погашению, а всегда считали их суммой к рефинансированию новыми займами. А низкие процентные ставки последних лет подразумевали не слишком тяжелую ношу для их обслуживания в текущих бюджетах стран».