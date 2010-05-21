Эксперт: Украина должна извлечь уроки из кризиса в Еврозоне

Украина должна извлечь уроки из кризиса в Еврозоне, считает председатель совета директоров группы компаний ICU, «Инвестиционный капитал Украина» Валерия ГОНТАРЕВА.

«Наши государственные бумаги до сих пор торгуются лучше корпоративных. И это хорошо. Однако на примере Греции мы увидели, что происходит со странами, которые начинают интенсивно заимствовать и не решают свои проблемы с финансовой и налоговой дисциплиной. В случае с Грецией всю тяжесть кризиса взял на себя Европейский центральный банк. А кто возьмет такой груз в нашем случае?», - подчеркнула В.ГОНТАРЕВА.

По оценкам эксперта, в ближайшем будущем корпоративные бумаги первоклассных эмитентов могут торговаться на уровне государственных, а то и лучше. «К сожалению, ситуация в Европе и паника на международных рынках окажет негативное влияние на стоимость планируемых заимствований наших эмитентов. На сегодня доходность корпоративных еврооблигаций украинских эмитентов находится на уровне 11-12% , а государственные облигации еще торгуются на уровне 8%. Мы ожидаем дальнейшего падения стоимости государственных облигаций и, как следствие, - увеличения доходности по этим облигациям до уровня 10-11%. При этом сильного падения доходности в корпоративном сегменте мы не ожидаем», - отметила эксперт.