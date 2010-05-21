Эксперт: на мировых фондовых рынках усилились распродажи

На международных фондовых рынках в настоящее время усилились распродажи.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, европейские и американские индексы закрылись в четверг, 20 мая, в глубоких минусах на усилившихся распродажах. В США вышла плохая макростатистика: количество первичных заявок на пособия по безработице на прошедшей неделе выросли до 471 тыс., в то время как рынок ожидал снижения заявок до 440 тыс. Помимо этого, индекс опережающих индикаторов за апрель ушел в минус, показав -0,1%, что также хуже ожиданий роста на 0,2%. Отрицательное значение индекса указывает на ухудшение ситуации в ближайшем будущем.

Как сообщил К.ЛИТВИН, «индекс S&P 500 в четверг открылся ниже 1100 пунктов, и рынок залила волна распродаж. Индекс обвалился на 3,9%, закрывшись на уровне 1071 пунктов». По итогам торгов индекс DJIA упал на 3,6% до 10068 пунктов, индекс DJ Stoxx 600 потерял 2,2%, закрывшись на уровне 238 пунктов. Нефть марки WTI подешевела на 1,9 доллара - до 68 долларов за баррель.

Швейцарский центробанк вчера вышел с интервенцией на валютный рынок, продавая франки и покупая евро, что стало катализатором роста евро до 1,26 евро/долл. Однако фондовым рынкам это не помогло.

По мнению стратега, «технически все выглядит довольно печально. Индекс S&P 500 пробил уровень 200-дневной средней скользящей, что повышает вероятность изменения долгосрочного тренда. Существенный уровень поддержки находится на 1040 пунктах, что является минимумом февральской мини-коррекции. В диапазоне 1000-1040 пунктов рынок должен найти существенную поддержку. Если же она будет пробита, то рынок официально перейдет в медвежью фазу».