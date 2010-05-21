Индекс ПФТС сегодня снизился на 4,69%

Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 21 мая, снизился на 4,69% – до 653,35 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 285 млн. 650 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 1,07% – до 1661,11 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 84 млн. 819 тыс. грн.