ФГИ оценил блокпакеты «Полтаваоблэнерго», «Сумыоблэнерго»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) провел независимую оценку блокирующих государственных пакетов акций «Полтаваоблэнерго», «Сумыоблэнерго» и «Одессаоблэнерго», которые планируется выставить на продажу на фондовых биржах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИ, пакет акций ОАО «Полтаваоблэнерго» в размере 25% + 1 акция оценен в 190 млн. 183,5 тыс. грн., пакет акций ОАО «Сумыоблэнерго» в размере 25% + 1 акция оценен в 108 млн. 233,25 тыс. грн., а пакет ОАО «Одессаоблэнерго» в размере 25,006% – в 47 млн. 246,32 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, ФГИ в соответствии с утвержденным графиком приватизации планирует выставить акции этих облэнерго в мае-июне этого года на фондовых биржах.

Ранее ФГИ снял с продажи блокирующие пакеты акций “Сумыоблэнерго” , “Прикарпатьеоблэнерго” и “Полтаваоблэнерго”, которые до этого неоднократно выставлялись на биржах, однако торги постоянно отменялись из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей.