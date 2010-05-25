Акции США на открытии потеряли более 2%

Американские индексы потеряли более 2 процентов при открытии вслед за другими рынками, которые реагируют на проблемы европейского банковского сектора и угрозы Северной Кореи в адрес Южной. сообщает Рейтер.

К 17.34 МСК Dow Jones снизился на 2,16 процента до 9.848,88 пункта, индекс Standard & Poor`s 500 опустился на 2,22 процента до 1.049,82 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 2,38 процента до 2.160,97 пункта.

После того, как Испания прибегнула к спасению местного банка, глобальные инвесторы забеспокоились об устойчивости мировой финансовой системы.

Это отразилось на отношении к акциям крупных банков и представителей промышленности США. Котировки Bank of America Corp потеряли 3,7 процента, алюминиевого гиганта Alcoa Inc - подешевели на 4,4 процента.

Неприятие к рискованным инструментам у игроков обострилось после сегодняшнего обвала азиатских площадок, которые отреагировали на предупреждение лидера Северной Кореи Ким Чем Ира нанести удар по Южной Корее, только если та нападет первой.

"Мы видим очередной раунд избавления от рисковой стратегии", - сказал аналитик рынка акций в Jefferies & Co Артур Хоган.