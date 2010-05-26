Украинский фондовый рынок обвалился из-за низкой ликвидности

Причины резкого падения Украинского фондового рынка (помимо проблем на мировых финансовых рынках) - это низкая ликвидность и слабая внутренняя поддержка рынка.

Так прокомментировал УНИАН текущую ситуацию на фондовом рынке директор аналитического департамента инвестиционной группы «Сократ» Сергей НЕВМЕРЖИЦКИЙ.

Так, по его словам, дневной объем торгов на "Украинской бирже" составляет порядка 100 млн. грн., а, например, объем акций в свободном обращении одной только "Центрэнерго" составляет 800 млн. грн. "То есть, при панике на рынке и желании инвесторов продать бумагу, украинский рынок не способен полностью поглотить продаваемый объем, в итоге, продавец вынужден существенно снижать цену и рынок проваливается", - отметил С.НЕВМЕРЖИЦКИЙ.

По его словам, внутренней поддержки украинского фондового рынка пока не достаточно, украинские институциональные инвесторы (как то пенсионные фонды, страховые компании размещающие свои резервы в ликвидных акциях, институты совместного инвестирования) существенно проигрывают западным инвесторам по объему средств, инвестируемых в украинский фондовый рынок. Западные же инвесторы очень быстро реагируют на любого рода новости, например, увеличение стоимости страхования суверенных рисков, ожидание роста ставок и опасения относительно снижения спроса на товарных рынках из-за сокращения бюджетных расходов и экономического кризиса в ЕС.

В то же время С.НЕВМЕРЖИЦКИЙ считает, что последняя волна продаж уже на исходе. По его мнению, об этом свидетельствует снижение объемов торгов и расширение спрэдов по украинским акциям, которое наблюдалось во вторник. "Дальнейшая судьба рынка во многом зависеть от ситуации на мировых рынках, и в первую очередь от цен на товарных рынках. Пока мы придерживаемся оптимистичного сценария развития украинского фондового рынка в долгосрочном периоде", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, по итогам вчерашних торгов индекс ПФТС упал на 6,15%, "Украинской биржи" – на 11,49%.