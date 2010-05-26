ФГИ может объявить конкурс по продаже генкомпаний или облэнерго

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) не исключает возможность объявления первого конкурса по продаже акций тепловых генерирующих компаний или контрольных пакетов облэнерго в четвертом квартале этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО.

При этом он отметил, что акции этих компаний впервые выставляются на продажу, поэтому они требуют подготовки к приватизации. Он также сообщил, что Министерство топлива и энергетики предложило выставлять на продажу один раз в квартал пакеты акций тепловых генераций или контрольные пакеты облэнерго.

А.РЯБЧЕНКО также отметил, что на сегодня общая стоимость четырех тепловых генерирующий компаний составляет 9-9,5 млрд. грн.

По словам главы Фонда, в случае выставления их на продажу, их общая реализационная стоимость может вырасти до 11 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день в управлении НАК «Энергетическая компания Украины» находятся контрольные пакеты четырех генерирующих компаний – «Донбасс-», «Запад-», «Центр-» и «Днепрэнерго».