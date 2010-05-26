Блокпакеты облэнерго могут быть раздроблены на мелкие части

В случае отсутствия спроса со стороны покупателей при продаже на фондовых биржах блокирующих пакетов акций четырех облэнерго – «Сумыоблэнерго», «Прикарпатьеоблэнерго», «Полтаваоблэнерго» и «Одессаоблэнерго» – они будут раздроблены на более мелкие пакеты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Александр РЯБЧЕНКО.

По его словам, в случае дробления размер пакетов может составить 1-5% уставного капитала облэнерго. При этом А.РЯБЧЕНКО отметил, у него уже состоялось по этому поводу совещание с участниками фондового рынка.

Также он сообщил, что на сегодняшний день ФГИУ так и не передан планируемый к продаже блокирующий пакет акций «Одессаоблэнерго».

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) провел независимую оценку блокирующих государственных пакетов акций «Полтаваоблэнерго», «Сумыоблэнерго» и «Одессаоблэнерго», которые планируется выставить на продажу на фондовых биржах. Пакет акций ОАО «Полтаваоблэнерго» в размере 25% + 1 акция оценен в 190 млн. 183,5 тыс. грн., пакет акций ОАО «Сумыоблэнерго» в размере 25% + 1 акция оценен в 108 млн. 233,25 тыс. грн., а пакет ОАО «Одессаоблэнерго» в размере 25,006% – в 47 млн. 246,32 тыс. грн.

В соответствии с утвержденным графиком приватизации, ФГИУ планирует выставить акции этих облэнерго в мае-июне этого года на фондовых биржах.

Ранее ФГИУ снял с продажи блокирующие пакеты акций «Сумыоблэнерго», «Прикарпатьеоблэнерго» и «Полтаваоблэнерго», которые до этого неоднократно выставлялись на биржах, однако торги постоянно отменялись из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей.