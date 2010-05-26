Эксперт: фондовые рынки находятся в очень перепроданном состоянии

Фондовые рынки находятся в очень перепроданном состоянии, поэтому вполне разумно ожидать отскока с текущих уровней.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, торги по евро-доллару во вторник, 25 мая, оказались очень волатильными: в первой половине дня евро упал с 1,24 до 1,21 долл./евро - самого низкого уровня за последние 4 года, а во второй половине вчерашнего дня евро отрос к 1,24 на фоне положительной динамики американских рынков. На евро давили новости о проблемах испанского регионального банка Кахасур. Проблемы испанской банковской системы в плане ипотеки давно были известны и должны привести к консолидации банковской системы в Испании. К тому же данную новость нельзя считать значительной, учитывая, что в США FDIC закрыла сотни региональных банков в 2009 году, и еще больше проблемных банков ожидается в 2010 году.

Как отметил стратег, вчера американский фондовый рынок отскочил от своего февральского минимума на фоне позитивных данных по уровню потребительского оптимизма в США. Conference Board объявила, что уровень потребительского оптимизма в мае улучшился до самой высокой отметки за последние 2 года. Индекс вырос с 57,9 пункта в апреле до 63,3 пункта в мае, превысив рыночные ожидания, которые были на уровне 58,5 пункта. Индекс цен на недвижимость в США увеличился в марте на 0,3%, что также оказалось лучше рыночных ожиданий. По итогам торгов вторника индекс S&P 500 закрылся без изменений на уровне 1 074 пунктов. Нефть подешевела на 1,5 доллара - до 68,7 доллара за баррель.