Украинский фондовый рынок сегодня вырос очень значительно

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 26 мая, повысился на 7,70% – до 660,39 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 543 млн. 418 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 18,21% – до 1710,94 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 98 млн. 466 тыс. грн.