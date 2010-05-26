Эксперт: украинский рынок акций показал стремительный рост

Украинский рынок акций в среду, 26 мая, показал стремительный рост на фоне восстановления фондовых индексов на зарубежных площадках.

Такую точку зрения высказала в интервью корреспонденту УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна ЛАВРИК.

По ее словам, «получив позитивные сигналы с внешних рынков, игроки воспользовались возможностью поспекулировать со значительно подешевевшими за последний месяц бумагами».

Как отметила Я.ЛАВРИК, позитивный фон на сегодняшнее открытие создало восходящее движение американских индексов, а также положительное открытие европейских и российских площадок. Правительства европейских стран выражают готовность справиться с бюджетными дефицитами и обнародуют меры по сокращению бюджетных расходов, что оказывает успокаивающие действие на инвесторов.

Аналитик сообщила, что торги на Украинской бирже сегодня открылись «гэпом» вверх на 4,5%, но инвесторы испугались такого резкого повышения, так как уже много раз стремления к росту сразу же пресекались новыми распродажами. В результате на открытии ликвидность была низкой, спреды по бумагам расширились. Но после уверенного движения вверх европейских площадок покупки стали более активными. Торги на УБ даже останавливались на 1 час, в связи с превышением 15%-ного повышения индекса. Рост отдельных бумаг был гораздо выше – более 30%.

По информации Я.ЛАВРИК, среди ликвидных бумаг наиболее привлекательно выглядел банковский сектор: «Укрсоцбанк» (+23,86%), «Райффайзен банк Аваль» (+20,37%). В лидерах роста закрепились также отечественные коксохимы: Алчевский КХЗ (+49,72%), Авдеевский КХЗ (+21,65%). ММК им. Ильича по итогам торгов подорожал на 25,58% на фоне слухов о продаже предприятия российской компании. В целом рост акций всех ликвидных бумаг превысил 10%.

Аналитик считает, что «сейчас мы наблюдаем технический отскок на нисходящем тренде, и вероятность продолжения снижения отечественного рынка остается высокой, пока в мире сохраняются риски второй волны рецессии. Мы ожидаем повышенную волатильность в среднесрочном периоде, так как инвесторы будут с большим энтузиазмом отыгрывать как положительные, так и негативные новости на фоне неопределенной ситуации в отношении долговых проблем в Европе».

Я.ЛАВРИК подчеркнула, что индекс Dow Jones продемонстрировал рост на открытии торгов в США. Завтра можно ожидать положительного открытия украинского рынка, однако определенный риск вносит дешевеющий евро. «Дальнейшая просадка единой европейской валюты будет оказывать существенное давление на высокорискованные рынки акций, несмотря на то, что в среду тенденции валютного рынка были проигнорированы участниками фондовых торгов», - прогнозирует аналитик.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 26 мая, повысился на 7,70% – до 660,39 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 543 млн. 418 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 18,21% – до 1710,94 пункта. Общий объем торгов составил 98 млн. 466 тыс. грн.